Камалжан Надыров ушел с поста руководителя управления общественного здоровья Алматы

«От должности К.Надыров освобожден в соответствии с поданным заявлением по собственному желанию», - сообщили в акимате.

«Казинформ» сообщает, что исполняющей обязанности руководителя управления общественного здоровья Алматы стала Жанар Мадеева.

Надыров на своей странице в Facebook написал, что переходит на другую работу.

«За недолгий срок работы в г.Алматы, благодаря поддержке и полной вовлеченности акима города, удалось провести большую работу. Полностью адаптирована система здравоохранения для работы в условиях пандемии, медорганизации города готовы к различным сценариям развития эпидемии COVID-19. В городе выработаны алгоритмы и разработаны четкие действия для всех, кто задействован в оказании медицинской помощи населению на передовой. У каждого врача появилась уверенность, что благодаря принятым мерам, вирус можно победить. Все поставленные задачи выполнены», - отметил он.

По его информации, по городу подготовлены 32 ковидных стационара с коечной мощностью – 7200 коек (из них 250 реанимационных), что увеличило количество инфекционных коек за последние три месяца вдвое. Кроме этого, для повышения качества медицинской помощи внедрен принцип разделения всех стационаров на эшелоны, усовершенствован алгоритм оказания скорой неотложной медицинской помощи пациентам с COVID-19, ОРВИ, внебольничной пневмонией, клиники обновлены и дооснащены медицинским оборудованием, а для усиления работы на уровне ПМСП созданы Центр мониторинга пациентов и Центр психического здоровья населения.

«В 74 поликлиниках работает 298 мобильных бригад, было 74. Сформирован необходимый кадровый резерв из 5500 медработников. Для них проведено порядка 200 циклов обучения с участием отечественных и зарубежных экспертов. Помимо этого выработана концепция развития системы здравоохранения г.Алматы, где отдельное внимание уделено стратегии развития службы ПМСП», - продолжил Надыров.

Он считает, что «полученный опыт, безусловно, будет полезен в дальнейшей работе».

Пост руководителя управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров занимал с июня текущего года.

В апреле в связи со сложившейся сложной ситуацией в системе здравоохранения города Алматы руководством Минздрава было принято решение о направлении опытных сотрудников в лице Камалжана Надырова на должность руководителя управления общественного здоровья и Жандарбека Бекшина на должность главного санитарного врача города. Надыров на тот момент занимал должность вице-министра здравоохранения, от которой был освобожден 21 апреля.