Токаев указал на необходимость сохранять объем добычи на Карачаганаке на уровне 10-11 млн тонн в год

Президент Касым-Жомарт Токаев в формате видеоконференцсвязи провел встречу с председателем совета директоров и главным исполнительным директором компании «Шеврон» Майклом Уиртом. Они обсудили перспективы взаимодействия компании с Казахстаном, вопросы реализации ряда проектов в углеводородном секторе в условиях продолжающейся пандемии COVID-19, а также ситуацию на мировом энергетическом рынке, сообщает Акорда.

«Компания «Шеврон» весьма активно присутствует на энергетическом рынке нашей страны в качестве надежного партнера в реализации крупнейших проектов в нефтегазовом секторе, таких как Тенгиз и Карачаганак. К сожалению, пандемия коронавируса негативно повлияла на индустрию нефти и газа, нарушив баланс между спросом и предложением и снизив цены на нефть», - сказал Токаев.

Он назвал важным для Казахстана своевременный запуск проекта по расширению производственных мощностей Тенгизского месторождения к 2022 году и приветствовал деятельность компании по реализации проекта, отметив, что ряд задач выполняется с опережением графика.

Президент также коснулся вопросов освоения нефтяного месторождения Карачаганак, указав на необходимость обеспечения своевременной реализации данного проекта и поддержания объема добычи нефти на уровне 10-11 млн тонн в год.

Кроме того, Токаев акцентировал внимание на важности обеспечения доли казахстанского содержания в реализации проектов на Тенгизе. В данном контексте он поддержал создание Фонда местного содержания для осуществления совместных инвестиционных проектов.

Отдельным блоком были обсуждены вопросы противодействия пандемии коронавируса. Токаев поблагодарил Уирта за предоставление министерству здравоохранения Казахстана медицинских изделий, лекарств и средств защиты на общую сумму $20 млн, организацию визита иностранных врачей и эпидемиологов в страну и финансирование строительства инфекционной больницы на 200 коек в Кульсары.

«Я очень ценю историю нашего многолетнего партнерства. Казахстан – это особая страна для нас и весьма важное направление в деятельности нашей компании. Поэтому мы намерены продолжить наше взаимодействие в энергетической отрасли Казахстана, в частности, на Тенгизском и Карачаганском месторождениях. Мы считаем, что Казахстан – замечательная страна с нефтегазовыми ресурсами, и мы рады выступать конструктивным партнером вашей страны в реализации различных проектов», - отметил в свою очередь Майкл Уирт.