Парламент закрепил адмответственность за использование фонограмм

В Казахстане возродят художественные советы, отечественным артистам придется заранее информировать зрителей о том, как планируется проводить концерт, а для организаторов концертов установят ответственность, если исполнитель будет вести себя неподобающим образом или нецензурно выражаться. Такие нормы заложены в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам культуры», который в четверг в ходе пленарного заседания принял сенат.

«В рамках законопроекта мы максимально постарались урегулировать данные вопросы путем введения для организатора на законодательном уровне ряда обязательств по недопущению подобного поведения исполнителей. Важной нормой является обязанность по информированию зрителя об использовании фонограммы исполнителями музыкальных произведений. Порядок использования фонограммы планируется определить в подзаконном акте, где будет предусмотрено обязательное информирование использования фонограммы во всей рекламной продукции и в прикассовых зонах. Это даст возможность зрителю право выбора платить за концерт под фонограмму или отказаться от него, непременно это также отразится на стоимости билета», - сказала министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

Ранее она уточняла, что вопросы культурно-массовых мероприятий будут регулироваться гражданско-правовым договором между организатором и исполнителем. И в случае нарушения вышеперечисленных норм, законодательством будет предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, новым законопроектом регламентируется вопросы деятельности электронной библиотеки, государственным библиотекам и музеям предоставляется право оказывать платные услуги. Также предусмотрено возрождение художественных советов на региональном уровне.

Более подробно о нормах нового закона Vласть писала ранее:

Административную ответственность за использование фонограмм введут в Казахстане