Официальный сайт онлайн-петиций планируется запустить в 2021 году – Мусин

Официальный сайт, на котором казахстанцы смогут подписывать онлайн-петиции планируется запустить во втором квартале 2021 года, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

«Есть еще нормативные вопросы, которые совместно с министерством информации и общественного развития будут прорабатываться. По нашим планам в течение второго полугодия 2021 года этот сайт будет запущен», - сказал Мусин.

При этом, отметил он, вопрос запуска сайта по онлайн-петициям прорабатывается таким образом, чтобы не тратить на него бюджетные средства. Для этого проводится работа с различными ассоциациями и компаниями, которые предлагают свои ресурсы для этих целей.

О необходимости запуска официального сайта онлайн-петиций заявил в своем послании народу Казахстана в сентябре президент Касым-Жомарт Токаев. При этом казахстанское законодательство пока никак не регулирует такую форму обращения граждан к властям. Профильные госорганы пока также не поясняли, как будут работать онлайн-петиции.