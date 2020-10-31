Задержан бывший глава Минздрава – источники

Бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов задержан по подозрению в коррупции, сообщили Vласти источники в нескольких ведомствах, включая правоохранительные органы. Ранее о задержании Биртанова со ссылкой на источник сообщило также агентство КазТАГ.

В службе экономических расследований комитета госдоходов Минфина корреспонденту Vласти предложили дождаться официальной информации.

«Официальное подтверждение я не могу дать. Давайте подождем хотя бы сегодняшний день. Но как только что-то будет, я обязательно дам информацию. Я пока вам не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», - сказал Арман Жунусов, пресс-секретарь службы.

Телефон бывшего министра отключен.

49-летний Елжан Биртанов занимал пост министра здравоохранения с января 2017 года до конца июня 2020 года. Этим летом, на фоне резкого роста числа заболевших коронавирусом, Биртанов подал в отставку – прошение было удовлетворено. Сам Биртанов в это время был на больничном - он перенес коронавирус.

Провести тщательную проверку работы ведомства поручал президент Касым-Жомарт Токаев. После этого были задержаны бывший глава компании «СК-Фармация» Берик Шарип и бывший вице-министр здравоохранения Олжас Абишев.