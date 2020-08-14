Бывший глава СК-Фармация водворен в ИВС

Бывший глава СК-Фармация Берик Шарип подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при закупе лекарств во время режима ЧП. Он водворен в изолятор временного содержания, сообщил в пятницу в ходе брифинга следователь по особо важным делам 1-го департамента агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

«Антикоррупционной службой задержан и водворен в изолятор временного содержания департамента полиции города Нур-Султан, бывший председатель правления ТОО «СК-Фармация» по факту злоупотребления полномочиями при закупе медицинских изделий в период ЧС, повлекшие тяжкие последствия», - заявил Бигайдаров.

Он отметил, что Шарип заключен под стражу с санкции суда сегодня 14 августа.

Берик Шарип подал в отставку около месяца назад, после критики президента на фоне дефицита лекарств, который наблюдался в стране.

38-летний Шарип был председателем правления "СК-Фармация" три месяца, до этого работал зампредом компании.