Грузия выбирает парламент

В Грузии в субботу проходят выборы в парламент, передает JAMnews . К 12 часам местного времени (14 часов по времени Алматы) проголосовало 19,41% избирателей.

С утра проголосовали президент Грузии Саломе Зурабишвили, призвавшая сограждан принять участие в выборах, а также лидеры политических партий. В правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что оппозиция готовит провокации во время выборов, МВД начал расследование этих заявлений.

Выборы в Грузии впервые проходят по новой системе. Основной состав депутатов — 120 из 150 — составят представители политических партий (пропорциональная система). Остальные 30 мест будут распределены между мажоритариями, которые победят в 30 одномандатных округах.

Чтобы войти в парламент, партия должна набрать более одного процента голосов. Блок партий должен получить минимум столько процентов голосов, сколько субъектов входят в этот блок.

Новая избирательная система была согласована весной 2020 года после почти полугода масштабных протестов на улицах в 2019 году и длительных переговоров между властью и оппозицией при посредничестве западных дипломатов.

Основные оппозиционные силы заключили предвыборное соглашение и выдвинули единых мажоритарных кандидатов в Тбилиси.

Грузия - парламентская республика.