Минэкологии проведет внеплановую проверку Атырауского НПЗ

1 ноября на Атырауском НПЗ произошел сбой в режиме работы биологических очистных сооружений. Предприятием создана специальная комиссия по расследованию данной ситуации, а департамент экологии проведет внеплановую проверку АНПЗ.

«1 ноября произошел сбой в режиме работы биологических очистных сооружений, что стало причиной кратковременного проскока биологического шлама в канал нормативно-очищенных стоков. В настоящее время проводится наладка технологического режима и создана специальная комиссия по расследованию данной ситуации», - говорится в сообщении отдела по связям с общественностью ТОО «АНПЗ».

Здесь отметили, что для улучшения качества очистки сточных вод завод в 2019 году начал проектные работы по реконструкции очистных сооружений. В настоящее время ведется подготовка площадей и закуп оборудования, завершить все работы планируется в 2022 году.

В министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что департаментом экологии по Атырауской области совместно с местными общественниками был проведен мониторинг за состоянием окружающей среды города Атырау. В ходе мониторинга установлено, что на сбросной точке сточных вод ТОО «АНПЗ» осуществлялись сброс сточных вод с высоким содержанием нефтепродуктов.

«В целях незамедлительного реагирования был организован отбор проб сбрасываемых сточных вод, с привлечением отдела лабораторного – аналитического контроля департамента экологии по области. Отобранные пробы доставлены для проведения дальнейших анализов. В настоящее время проводятся мероприятия по назначению внеплановой проверки в отношении ТОО «АНПЗ», - сообщили в ведомстве.