Комитет по финмониторингу Минфина подтвердил задержание Биртанова

Комитет по финансовому мониторингу министерства финансов подтвердил информацию о задержании бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова по подозрению в хищении бюджетных средств.

«Службой экономических расследований комитета по финансовому мониторингу министерства финансов Республики Казахстан расследуется уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Биртанова Е.А. по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере. В отношении Биртанова судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - говорится в сообщении ведомства.

О задержании экс-министра здравоохранения Vласти сообщили источники в нескольких ведомствах, включая правоохранительные органы, 31 октября. В службе экономических расследований комитета госдоходов Минфина предложили дождаться официальной информации.

49-летний Елжан Биртанов занимал пост министра здравоохранения с января 2017 года до конца июня 2020 года. Этим летом, на фоне резкого роста числа заболевших коронавирусом, Биртанов подал в отставку – прошение было удовлетворено. Сам Биртанов в это время был на больничном – он перенес коронавирус.

Провести тщательную проверку работы ведомства поручал президент Касым-Жомарт Токаев. После этого были задержаны бывший глава компании «СК-Фармация» Берик Шарип и бывший вице-министр здравоохранения Олжас Абишев.