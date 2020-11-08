​Джо Байден произнес первую речь в качестве президента США

После подведения итогов Джо Байден впервые обратился к нации в качестве президента США. Он призвал глубоко разделенную нацию к единству и взаимопониманию после четырех лет беспорядков и конфликтов. Сторонникам Дональда Трампа, ожидавшим другого исхода, Байден предложил не расстраиваться и попробовать дать друг другу шанс, сообщает CNN .

«Я клянусь быть президентом, который стремится не разделять, а объединять [общество], который не видит красных и синих штатов, а видит только Соединенные Штаты. <…> Я стремился возглавить администрацию, чтобы восстановить душу Америки, хребет этой нации и ее средний класс, чтобы вновь сделать Америку уважаемой во всем мире», - сказал Байден во время выступления в своем родном городе Вилмингтоне, штате Делавер.

Избранный вице-президент Камала Харрис, представляя Байдена, поблагодарила сторонников демократической партии за то, что они приняли участие в выборах и принесли победителю рекордное количество голосов. Она подчеркнула, что избиратели выбрали «надежду, науку и истину», сделав Байдена следующим президентом.

Как пишет Reuters, ранее Байден заявлял, что его первоочередной задачей на посту президента станет разработка плана по сдерживанию пандемии и восстановлению от ее последствий. Он пообещал улучшить доступ к тестированию и, в отличие от Трампа, прислушиваться к советам чиновников общественного здравоохранения и ученых.

Помимо кризиса в области здравоохранения, Байдену потребуется заняться экономикой, серьезно пострадавшей от пандемии. На сегодняшний день в стране безработными остаются 10 млн. американцев, а срок действия федеральных программ материальной помощи истек. Технически экономика США остается в состоянии рецессии, и перспективы возвращения к работе для миллионов людей остаются небольшими. Особенно это касается сфер гостеприимства и развлечений, основными работниками которой являются женщины и меньшинства.

Кроме того, Байден намерен нормализовать международные отношения. Они пострадали от поддержки авторитарных лидеров, презрения к глобальным союзам и мирового проявления расизма со стороны Дональда Трампа.

Несмотря на свою победу, Байден не смог победить с большим отрывом, на который надеялись демократы. Это может усложнить предвыборные обещания Байдена обратить вспять разрушительное наследие Трампа. К ним относятся: внушительное снижение налогов, которое пошло на пользу корпорациям и обеспеченной прослойке американцев; жесткая иммиграционная политика; отмена закона Obamacare 2010 года о здравоохранении; отказ Трампа от Парижского соглашения по климату и ядерного соглашения с Ираном.

Если республиканцы сохранят контроль над Сенатом США, они, вероятно, будут блокировать значительную часть законодательных мер Байдена, включая увеличение финансирования здравоохранения и борьбу с изменением климата. Все будет зависеть от исхода четырех гонок в Сенате, в том числе двух в Джорджии, которые будут завершены только во втором туре выборов в январе.

Нынешние выборы стали тревожным концом для 74-летнего Трампа, переживавшего политический подъем последние 6 лет. Девелопер в сфере недвижимости победил на выборах 2016 года, опередив кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Четыре года спустя он стал первым после республиканца Джорджа Буша старшего президентом, который не смог переизбраться на свой пост. Тем не менее, жесткое ограничение трудовой миграции привело к тому, что Трамп завоевал популярность среди латиноамериканских избирателей. Он также победил в штате Флорида, где нашло отклик его обещание уделять приоритетное внимание экономике, даже если это увеличивает угрозу коронавируса. Однако Трампу не удалось значительно расширить свой электорат за пределами ядра белых американцев, которые живут в сельской местности и трудятся в промышленных секторах.

Несмотря на проигрыш, Трамп не желает идти на уступки Байдену и не собирается направлять традиционное для избранного президента приглашение посетить Белый дом. Вместо этого он продолжает утверждать, что победил на выборах, а результаты были у него украдены. На протяжении субботы он продолжал оспаривать бюллетени, отправленные избирателями по почте, а также настаивал на том, что избирательные участки препятствовали работе его наблюдателей. Тем не менее, к нынешнему моменту нет никаких доказательств, что наблюдатели от Республиканской партии где-либо в стране исключались из процесса голосования.