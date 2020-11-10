ВВП Казахстана по итогам десяти месяцев снизился на 2,9%

«За 10 месяцев текущего года производство товаров выросло на 1,9%. При этом производство услуг сократилось на 6,1%. В результате, по оперативным данным, ВВП снизился на 2,9%.

Годовая инфляция составила 7,1%», - сказал во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Руслан Даленов.

Он отметил, что в октябре по сравнению с сентябрем растет сектор услуг, но ограничительные меры продолжают оказывать сдерживающее влияние. В частности, отмечается снижение в транспорте на 17,3%, торговле – на 9,4%, операциях с недвижимым имуществом – на 4,6%.