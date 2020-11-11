В столице убит сын Дулата Агадила

В столице в ночь на 11 ноября убит 17-летний Жанболат Агадил – сын покойного гражданского активиста Дулата Агадила, сообщает «Радио Азаттык» со ссылкой на пресс-секретаря департамента полиции города Эльмиру Шауленову.

По предварительной информации, он получил ножевое ранение в драке.

В департаменте полиции города позже сообщили, что сообщение о массовой драке по улице Болашак в микрорайоне Коктал поступило накануне в 22:56. Приехавшие на место сотрудники полиции установили, что «произошел конфликт между группой молодых людей, который перерос в драку».

«В результате двое получили телесные повреждения. Одному из них 17-летнему Ж. Агадилову были нанесены ножевые ранения, от которых он скончался по приезду скорой помощи. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 99 ч. 2 и 293 ч. 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан», - проинформировали в полиции.

Сейчас устанавливаются все участники конфликта, с задержанными проводятся следственные действия.

«По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям каждого. Расследование продолжается», - отметили в пресс-службе ДП.

Столичный политический активист Дулат Агадил был задержан вечером 24 февраля у себя дома группой людей в гражданской одежде. Его увезли на гражданском автомобиле. Позже МВД сообщило, что активист скончался в СИЗО столицы, по предварительным данным, от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Его смерть вызвала акции протеста, продолжавшиеся в Алматы и столице несколько дней. Некоторые из них заканчивались задержаниями. Протестующие требовали объективного расследования смерти активиста, считая, что его смерть не была случайной.