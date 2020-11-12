825 школьников заразились коронавирусом с начала учебного года – Киясов

С начала учебного года 825 школьников заразились коронавирусной инфекцией, сообщил в четверг в ходе брифинге в службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов.

«С начала учебного года среди школьников зарегистрировано 825 случаев коронавирусной инфекции», - сообщил Киясов.

Причем, по его словам, 261 ребенок обучался в дежурных классах, а 564 – дистанционно. За последнюю неделю в девяти регионах страны среди школьников, обучающихся в дежурных классах, выявлено 62 случая COVID-19. Наибольшее количество отмечается в Восточно-Казахстанской области – 32, Павлодарской области – 12 и Западно-Казахстанской области – 5.