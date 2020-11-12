825 школьников заразились коронавирусом с начала учебного года – Киясов

Большая часть из них училась дистанционно
Тамара Вааль, Vласть
С начала учебного года 825 школьников заразились коронавирусной инфекцией, сообщил в четверг в ходе брифинге в службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов.
Еще по теме:
- «Интернет есть, но не везде». Как родители и школьники в селах справляются с онлайн-обучением?
- 519 школьников заразились коронавирусом в Казахстане с начала учебного года
- Гордон Стобарт, профессор Оксфордского университета: «Мы как будто наказываем детей за нестандартное мышление»
- 104 случая заражения коронавирусом среди школьников выявлено с начала учебного года
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые