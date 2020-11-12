Большая часть из них училась дистанционно
825 школьников заразились коронавирусом с начала учебного года – Киясов
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АКИМАТА АЛМАТЫ

Тамара Вааль, Vласть

С начала учебного года 825 школьников заразились коронавирусной инфекцией, сообщил в четверг в ходе брифинге в службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов.

«С начала учебного года среди школьников зарегистрировано 825 случаев коронавирусной инфекции», - сообщил Киясов.

Причем, по его словам, 261 ребенок обучался в дежурных классах, а 564 – дистанционно. За последнюю неделю в девяти регионах страны среди школьников, обучающихся в дежурных классах, выявлено 62 случая COVID-19. Наибольшее количество отмечается в Восточно-Казахстанской области – 32, Павлодарской области – 12 и Западно-Казахстанской области – 5.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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