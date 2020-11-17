Казахстан отправит в Кыргызстан аппараты ИВЛ и медицинские маски

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева правительство Казахстана в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией окажет гуманитарную помощь Кыргызской Республике, сообщается на сайте премьер-министра.

«В Кыргызстан будет поставлено 400 комплектов мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 2 млн медицинских масок, произведенных на казахстанских предприятиях. Решение было принято в связи с официальным обращением кыргызской стороны в целях обеспечения населения изделиями медицинского назначения», - говорится в сообщении.

Напомним, Токаев неоднократно заявлял о том, что будет оказывать помощь братской стране.