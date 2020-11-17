​Фонд Сорос-Казахстан выделил 310 млн. тенге на борьбу с последствиями коронавируса

С начала пандемии Фонд Сорос-Казахстан направил на борьбу с последствиями коронавируса 310 млн. тенге, рассказала председатель правления Аида Айдаркулова на встрече, посвященной 25-летию деятельности Фонда Сороса в Казахстане.

«Когда началась пандемия мы понимали, что возникнут сложности в системе здравоохранения, особенно в регионах. Поэтому попечительский совет решил, что мы создадим специальный резервный фонд по Covid-19, чтобы адресовать те проблемы и вопросы, с которыми мы как фонд напрямую не работаем. Мы провели конкурс, отбирали заявки и выделили порядка $500 тыс. (порядка 215 млн. тенге – V), которые раздали в виде грантов всем организациям, которые обращались к нам. Помимо деятельности в рамках конкурса были внеконкурсные гранты по нашим 7 программам», - поделилась Айдаркулова.

С помощью резервного фонда была поддержана в том числе и инициатива по мониторингу государственных средств, выделявшихся в срочном порядке на борьбу с коронавирусом. «Мы увидели достаточно спорных моментов, в которых государственный бюджет тратился не совсем прозрачно», - констатировала руководитель ФСК.

Вместе с тем были поддержаны проекты паллиативной помощи и государственные больницы в регионах, которые испытывали нехватку различных расходных материалов, включая средства индивидуальной защиты.

На борьбу с последствиями коронавируса фонд потратил в общей сложности уже более 310 млн. тенге.

Фонд Сорос-Казахстан – казахстанская неправительственная благотворительная организация, учрежденная Институтом Открытого Общества (OSI) в 1995 году. Деятельность фонда направлена на продвижение принципов равенства, справедливости, соблюдения прав человека и верховенства закона; обеспечение бюджетной прозрачности и подотчетности; повышение толерантности и гражданской активности. С начала своей деятельности в Казахстане ФСК выделил более $90 млн. грантовых средств на реализацию широкого спектра программ.