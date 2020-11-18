Еще 268 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 268 случаев коронавирусной пневмонии, выздоровели 85 человек, сообщает Минздрав. Летальных случаев не зарегистрировано.

Всего с 1 августа в стране коронавирусная пневмония диагностирована у 40 488 человек, скончались – 421, выздоровели – 29 719.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 7 человек. Продолжают получать лечение 9 541 человек, из них в стационарах находится 2 991 пациент. Состояние 227 человек тяжелое, 24 – крайне тяжелое, 22 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 162 823.