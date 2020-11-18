Партия «Ауыл» проведет съезд без журналистов

Съезд партии «Ауыл» пройдет без присутствия журналистов из-за санитарных ограничений, якобы введенных отелем «Rixos», где проходит мероприятие, заявили Vласти в пресс-службе партии в среду.
Съезд партии «Ауыл» запланирован на среду на 11 часов. На нем должны быть утверждены предвыборная программа партии и партсписок на выборах в мажилис. Накануне пресс-служба приглашала журналистов, однако в последний момент все изменилось.
«Сам отель нам дал отказ (и не разрешил запускать журналистов – V). Пустили буквально 2-3 камеры. Но вся информация будет на Facebook – видео, фотоинформацию мы все предоставим», - сказали по телефону в пресс-службе партии.
Менеджмент отеля Rixos не был немедленно доступен для комментариев.
Напомним, ранее в Коммунистической народной партии Казахстана также планировали провести съезд в закрытом формате, однако позже передумали и пригласили журналистов.