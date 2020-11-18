Такие требования предъявил отель, заявили в партии
Партия «Ауыл» проведет съезд без журналистов
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАРТИИ АУЫЛ

Тамара Вааль, Vласть

Съезд партии «Ауыл» пройдет без присутствия журналистов из-за санитарных ограничений, якобы введенных отелем «Rixos», где проходит мероприятие, заявили Vласти в пресс-службе партии в среду.

Съезд партии «Ауыл» запланирован на среду на 11 часов. На нем должны быть утверждены предвыборная программа партии и партсписок на выборах в мажилис. Накануне пресс-служба приглашала журналистов, однако в последний момент все изменилось.

«Сам отель нам дал отказ (и не разрешил запускать журналистов – V). Пустили буквально 2-3 камеры. Но вся информация будет на Facebook – видео, фотоинформацию мы все предоставим», - сказали по телефону в пресс-службе партии.

Менеджмент отеля Rixos не был немедленно доступен для комментариев.

Напомним, ранее в Коммунистической народной партии Казахстана также планировали провести съезд в закрытом формате, однако позже передумали и пригласили журналистов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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