Такое поручение давал президент
Мажилис в первом чтении поддержал упразднение должности ответственных секретарей

Тамара Вааль, Vласть

В Казахстане упразднят институт ответственных секретарей. Такое поручение давал в послании президент Касым-Жомарт Токаев, и это поддержал мажилис, одобрив в среду в первом чтении в ходе пленарного заседания соответствующие поправки в законодательство.

«Проект конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Казахстан «О правительстве Республики Казахстан» разработан в реализацию послания главы государства от 1 сентября 2020 года об упразднении института ответственных секретарей. Сейчас они назначаются президентом, и они имеют высокий статус», - сказала председатель агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова.

Она отметила, что после принятия данных поправок обязанности ответсекретарей будут возложены на руководителей аппаратов. Последних в свою очередь будут назначать сами министры.

«В этой связи предлагается исключить из конституционного закона «О правительстве Республики Казахстан» нормы, регулирующие статус и полномочия ответственных секретарей, и закрепить их за руководителями аппаратов в законе «О государственной службе», - добавила Жаилганова.

Сопутствующими поправками, которые также одобрены мажилисом в первом чтении, разграничиваются должностные полномочия и ответственность между руководителем аппарата и министром.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В столице убит сын Дулата Агадила
Новости
В спецЦОНах оставят только выдачу водительских удостоверений – Мусин
Новости
Жомарт Ертаев приговорен к 11 годам лишения свободы
Новости
В Алматы проходит митинг Демпартии против выборов в парламент без оппозиции
Новости
Продлен запрет на въезд в Костанай, также запрещен въезд в Рудный
Новости
Подозреваемый в убийстве Жанболата Агадила задержан и водворен в ИВС – МВД