Мажилис в первом чтении поддержал упразднение должности ответственных секретарей

В Казахстане упразднят институт ответственных секретарей. Такое поручение давал в послании президент Касым-Жомарт Токаев, и это поддержал мажилис, одобрив в среду в первом чтении в ходе пленарного заседания соответствующие поправки в законодательство.

«Проект конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Казахстан «О правительстве Республики Казахстан» разработан в реализацию послания главы государства от 1 сентября 2020 года об упразднении института ответственных секретарей. Сейчас они назначаются президентом, и они имеют высокий статус», - сказала председатель агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова.

Она отметила, что после принятия данных поправок обязанности ответсекретарей будут возложены на руководителей аппаратов. Последних в свою очередь будут назначать сами министры.

«В этой связи предлагается исключить из конституционного закона «О правительстве Республики Казахстан» нормы, регулирующие статус и полномочия ответственных секретарей, и закрепить их за руководителями аппаратов в законе «О государственной службе», - добавила Жаилганова.

Сопутствующими поправками, которые также одобрены мажилисом в первом чтении, разграничиваются должностные полномочия и ответственность между руководителем аппарата и министром.