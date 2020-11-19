В Мининдустрии опровергли заявление сенатора о неработающих аппаратах ИВЛ в больницах

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Талгат Жанжуменов опроверг заявление сенатора Нурлана Кылышбаева о недоукомлектованности казахстанских аппаратов ИВЛ, поставляемых в больницы страны. Жанжуменов заверил, что все они готовы к эксплуатации. Но при этом заявил: если информация сенатора подтвердится, он готов подать в отставку.

«В соответствии с поручением правительства министерству индустрии и инфраструктурного развития было поручено в кратчайшие сроки освоить организацию производства отечественных аппаратов ИВЛ. Эта работа продолжалась на протяжении двух с половиной месяцев и включала в себя три этапа. Первый: выбор аппарата. Совместно с Минздравом мы представили на выбор пять аппаратов различных производителей мира, среди которых наиболее отвечающим всем необходимым требованиям оказался аппарат марки «Биовен» турецкого производства. На втором этапе мы в кратчайшие сроки провели переговоры с турецким правительством и головным заводом Aselsan. На третьем этапе мы организовали исполнение. Завод перешел на трехсменную работу, там работают 250 сотрудников, прошел процесс обучения сборке аппаратов ИВЛ и локализации ее отдельных элементов. Аппарат «Биовен» был англоязычным, наши специалисты его русифицировали и по требованию Минздрава дополнительно к нему поставили к каждому аппарату ИВЛ компрессоры и увлажнители» - рассказал Жанжуменов.

По его словам, по состоянию на 1 ноября «все аппараты ИВЛ в количестве 1,5 тыс. доставлены в 297 лечебных учреждений нашей страны, подключены и готовы к эксплуатации».

«В настоящее время в эксплуатации находятся 140 аппаратов, остальные в резерве. За период эксплуатации аппаратов – дольше всех они эсплуатируются в Нур-Султане – нареканий и жалоб на их работу не поступало. На прошлой неделе в Семее была небольшая неисправность одного компрессора, в течение суток данный компрессор был заменен. Мы впервые в истории Казахстана освоили стационарный цифровой аппарат ИВЛ», - заверил вице-министр.

Жанжуменов признался, что информацию о неработающих аппаратах ИВЛ он «увидел в СМИ». Он посоветовал, «если есть такое недоверие к сенату, к государственному уполномоченному органу», то «есть перечень тех больниц, куда они поставлены».

«Мы готовы их предоставить, методом опроса вы можете выяснить соответствующую картину. У нас существует свой колл-центр. Мы в круглосуточном режиме мониторим не только того, что поставили. Речь идет о качестве его работы, исправности. На все эти аппараты ИВЛ завод дате гарантии 37 месяцев. Все аппараты соответствуют, работают, находятся на своих местах», - заявил вице-министр МИИР.

«Если подтвердиться информация (что в области не работают аппараты – V) я готов сегодня подать в отставку», - заявил Жанжуменов.

Сегодня в ходе пленарного заседания сената депутат Нурлан Кылышбаев заявил, что из 1500 аппаратов ИВЛ отечественного производства, которые закупает министерство индустрии и инфраструктурного развития, только 831 являются рабочими. Остальные 669 аппаратов недоукомплектованы, соответственно, больницы не могут их использовать.