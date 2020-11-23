НПК одобрила свой партсписок на выборах в мажилис

Народная партия Казахстана на своем съезде в понедельник одобрила партийный список на выборах в мажилис, в который включены 125 человек.

"Мы не стали устраивать политическое шоу, мы основывались на профессионал, на их реальные заслуги и достижения. Мы выбираем тех, кто будет с честью исполнять депутатские обязанности, кто не побоится трудностей. Это люди, уже проявившие себя в партийной работе", - заявил, представляя список, секретарь партии Жамбыл Ахметбеков.

В список включены четверо из семи действующих депутатов мажилиса от партии - Айкын Конуров, Жамбыл Ахметбеков, Ирина Смирнова и Магеррам Магеррамов. В список не вошли Владислав Косарев, Тургун Сыздыков и Галина Баймаханова.

В списке также – руководитель аналитической группы Кипр Ерлан Смайлов, декан факультета философии и политологии КазНУ им. аль-Фараби Алия Масалимова, первый проректор Западно-Казахстанского госуниверситета Асет Тасмагамбетов, карагандинский гражданский активист Василий Климаков, предприниматели, журналисты, общественные и партийные деятели.

В целом в списке 36 женщин (28,8%) и 89 мужчин (71,2%). Средний возраст кандидата - 46 лет. Самому молодому - 25 лет, самому возрастному - 67 лет.

На прошлых выборах в списке НПК было всего 22 человека.

Партия в ноябре провела ребрендинг, отказавшись от слова «коммунистический» в названии. НПК дважды – в 2012 и 2016 года - практически с одинаковым результатом проходила в парламент. Сейчас у партии в мажилисе 7 депутатов.