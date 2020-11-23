​Предприниматели Казахстана увеличили спрос на кредиты в третьем квартале

В третьем квартале предприниматели Казахстана увеличили спрос на кредитные продукты. Предприятия, пострадавшие в начале пандемии, постепенно восстанавливают свою кредитную активность, но не стремятся наращивать объемы привлекаемых займов, говорится в опубликованных Национальным банком результатах опроса банков второго уровня.

Росту количества заявок на кредиты в прошедшие три месяца способствовал отложенный спрос со стороны МСБ, а также реализация государственных программ. Чистое процентное изменение обращений за займами в сегментах малого и среднего предпринимательства составили 41% и 38%, соответственно. Десятикратное увеличение кредитов, выданных малым предприятиям, обеспечило расширение продуктовой линейки рядом банков. Интерес к новым и выплаты по существующим займам активизировались во всех деловых сферах, за исключением ресторанного и гостиничного бизнеса.

Ставки же по займам и уровень готовности банков кредитовать бизнес сохранились на прежнем уровне. В ряде банков повышались требования к залоговому обеспечению и финансовому положению заемщиков. Основным фактором, вызвавшим повышение требований, банки считают повышение рисков в отдельных отраслях экономики. В следующем квартале респонденты не ожидают изменения спроса на кредитование со стороны среднего и крупного бизнеса. При этом запуск новых банковских продуктов отдельными банками может оказать на него положительный эффект.

Что касается кредитования физических лиц, то в третьем квартале 2020 года спрос на розничное кредитование также возрос по всем сегментам: количество заявок по ипотечному кредитованию выросло на 85%, а по беззалоговому потребительскому кредитованию − на 52%. Число заявок на автокредиты увеличилось на 109%, при незначительном уменьшении средней суммы займов. Спрос на ипотечное кредитование увеличивался второй квартал подряд, чему способствовали темпы развития рынка недвижимости и доступность займов, предоставляемых в рамках госпрограмм.

В четвертом квартале банки также ожидают небольшого увеличения спроса по всем сегментам розничного кредитования. Их готовность предоставлять потребительские займы также должна немного увеличиться. Они продолжат смягчать условия по потребительскому кредитованию, как в части кредитного лимита, так и в части требований к платёжеспособности клиента.