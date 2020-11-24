​«Продкорпорация» начнет формировать постоянный запас зерна для внутреннего рынка

Депутаты мажилиса считают, что АО «Национальную компанию «Продкорпорация» нужно наделить дополнительными полномочиями по формированию постоянно действующего резервного запаса зерна. Это позволит стабилизировать внутренний зерновой рынок, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций.

«На сегодняшний день сохранность минимального неснижаемого запаса отечественного продовольственного зерна осуществляет АО «НК «Продкорпорация» за счет средств, находящихся в ее распоряжении и, по сути, находится вне правового поля. В период обострения новых рисков в виде пандемии, вопрос продовольственной безопасности стал еще более актуальным даже для стран, полностью обеспечивающих свои потребности в зерне», - отметил депутат Сергей Звольский, представляя в среду в ходе пленарного заседания мажилиса в первом чтении проект закона «О зерне».

В условиях чрезвычайных ситуаций, по мнению парламентария, наиболее эффективными являются не рыночные механизмы, а ответственные действия государства по обеспечению населения продовольственной продукцией и стабилизации цен на нее. Поэтому в новом законопроекте предлагаются нормы, дополняющие глоссарий закона «О зерне» такими новыми понятиями, как «резервный запас зерна», «оператор по зерновому рынку» и «управление резервным запасом зерна». Одновременно с этим предлагается дополнить государственное управление зернового рынка возмещением расходов по хранению резервного запаса зерна и соответствующей компетенцией уполномоченного органа.

«В целях определения правового статуса и полномочий оператора по зерновому рынку предлагается дополнительная статья. Принятие законопроекта потребует ежегодного финансирования из республиканского бюджета сумм на хранение резервного запаса зерна в размере - 2,4 млрд тенге», - проинформировал Звольский.