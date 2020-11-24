В колонии Карагандинской области начали проверку из за сообщений заключенных о пытках

Департамент уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области начал служебное расследование в колонии АК-159/25 после видеообращения заключенных, рассказавших о пытках в учреждении, сообщает «Медиазона Центральная Азия» со ссылкой на департамент.

В ДУИС отметили, что следственно-оперативная группа с представителями прокуратуры и руководства департамента УИС по Карагандинской области опросила осужденных и изъяла у них мобильные телефоны.

«Сообщаем, что осужденные, обращающиеся с жалобами [о пытках], неоднократно привлекались к уголовной ответственности и являются злостными нарушителями установленного режима содержания», - говорится в посте департамента в Facebook.

В ведомстве добавили, что сотрудников колонии привлекут к ответственности, если факты применения пыток к заключенным подтвердятся.

Ранее заключенные колонии АК-159/25, расположенной в Жезказгане, опубликовали пять видео, в которых рассказали, что заключенных пытают, заставляют кормить сотрудников колонии, а также как они обналичивают деньги осужденным. Один из заключенных Данияр Жармаханов, зашив себе рот и глаза, рассказал, что в колонии «творится беспредел» и что сотрудники колонии пытают его и других осужденных.

«Это мое предсмертное обращение. Господин президент, господин прокурор, министры, поймите, помогите нам. У нас больше никаких вариантов не осталось, пришлось нам зашиться, чтобы не видеть их и не разговаривать с ними», — сказал Жамарханов на видео.