В партийном списке партии на выборах в мажилис будет 126 кандидатов
Назарбаев доволен перезагрузкой «Нур Отана»
Фото пресс-службы первого президента Казахстана

Тамара Вааль, Vласть

Партия «Нур Отан» планирует в среду на съезде утвердить партсписок из 126 кандидатов на выборах в мажилис. Такое решение принято во вторник в ходе заседания бюро политического совета под председательством Нурсултана Назарбаева. Лидер партии заявил, что доволен ее «системной перезагрузкой».

«Треть участников праймериз и каждый пятый, вошедший в партийные списки – это молодёжь. 30% кандидатов партийного списка формируют женщины. В списках партии также есть многодетные матери, люди с особыми потребностями, представители бизнеса, рабочие и служащие. Каждый третий новый член партии, участвовавший в праймериз, стал победителем. Таким образом, мы завершили системную «перезагрузку» партии Нур Отан», - заявил Назарбаев, которого цитирует его пресс-служба.

«Несмотря на пандемию и связанное с ней падение мировой экономики на 4,4%, а в некоторых развитых странах и до 10%, благодаря эффективной работе и средствам Нацфонда нам удалось избежать негативного развития ситуации», - сказал лидер «Нур Отана».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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