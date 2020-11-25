Казахстан намерен увеличить расходы на образование, науку, здравоохранение, культуру и спорт – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на съезде партии власти «Нур Отан», заявил, что республика намерена нарастить расходы на образование, науку, здравоохранение, культуру и спорт.

«Второй приоритет (предвыборной программы партии власти - V) – формирование здоровой интеллектуальной нации. С учетом новых глобальных вызовов, будут увеличены расходы на образование, науку, здравоохранение, культуру и спорт. Это стратегические инвестиции в человеческий капитал в будущее нашей страны. Объем финансирования здравоохранения составит не менее 5% от ВВП», - сказал Токаев.

«Нужно быть готовыми к возможным новым эпидемиям. Будет завершено создание единой национальной системы, включающей цифровизацию, телемедицину, инфраструктуру, биологической безопасности. В городах Нур-Султан и Алматы будут возведены две научно-инновационные многопрофильные клиники. Для развития региональной медицины во всех областях страны мы построим 20 современных медицинских центров, обеспечим всем необходимым оборудованием районные больницы и родильные дома, сельские лечебные учреждения», - обозначил планы президент.

Он напомнил, что заработная плата врачей к 2023 году вырастет в 2,5 раза.

«Главная цель – увеличить среднюю продолжительность жизни казахстанцев до 75 лет. Важное значение имеет продвижение здорового образа жизни и развитие массового спорта. Поэтому детско-юношеские клубы нужно открыть не только в малых и средних городах, но и во всех опорных селах. Следует также повысить зарплату тренеров преподавателей. В каждом сельском округе ввести должность инструктора по спорту», - добавил Токаев.