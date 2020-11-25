«Нур Отан» определился с партсписком на выборах в мажилис

Правящая партия «Нур Отан» утвердила на своем съезде партийный список из 126 кандидатов в депутаты мажилиса. 77 из них отобраны на региональных конференциях через праймериз, 49 кандидатов включены политсоветом.

В список, в частности, вошли спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, премьер-министр Аскар Мамин, председатель фонда первого президента Дарига Назарбаева, руководитель администрации президента Ерлан Кошанов, предправления фонда «Самрук Казына» Ахметжан Есимов, вице-премьер Ералы Тугжанов, помощник президента Тамара Дуйсенова, первый зампред партии «Нур Отан» Бауржан Байбек.

В список также включены известные общественные деятели и политологи – Айдос Сарым, Канат Нуров, Саясат Нурбек, Ерлан Саиров и другие.

В партсписок вошли всего 23 из 84 действующих депутатов мажилиса от «Нур Отана». В список не вошли в том числе нынешний вице-спикер палаты Гульмира Исимбаева, председатель комитета по финанам и бюджету Гульжана Карагусова и другие.

Около трети кандидатов - женщины. Средний возраст кандидатов в сравнении с предыдущим партийным списком снизился на 4 года и составил 48 лет, подсчитали в партии.