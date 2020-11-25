Казахстан движется к демократии, полагает Назарбаев

«Мы гордимся, что мы построили государство свободное, с рыночной экономикой, с направлением развития [в сторону] демократии. Но всему есть свое время. Демократия для нас - начало пути, а не конец пути. Мы туда двигаемся», - сказал он, выступая на предвыборном съезде «Нур Отана».

При этом Назарбаев указал на двойные стандарты государств, которые принято считать демократическими.

«О чем там говорить, сейчас в США на выборах ОБСЕ не пустили вообще, демократы не пускали наблюдателей из республиканцев и так далее. Не в порядке критики большого государства, но ведь если нас критикуют, то почему же у себя такие беспорядки?», - заметил первый президент Казахстана.

«Двойные стандарты тоже есть. «Долбали» целый месяц Белоруссию, то же самое происходило в то же самое время в Болгарии, но почему-то мы не слышали нигде об этом», - указал Назарбаев.

«Мы тоже можем провести воспитательную роль как государство. Я думаю, меня поддерживающих стран очень много», - отметил он, не уточнив, о какой «воспитательной работе» говорит.

10 января следующего года в Казахстане пройдут выборы в мажилис и маслихаты.