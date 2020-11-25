Байбек возглавит предвыборный штаб «Нур Отана»

Первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Бауыржан Байбек возглавит республиканский предвыборный штаб. Такое предложение в ходе XX внеочередного съезда внес первый президент и лидер партии Нурсултан Назарбаев.

«В качестве руководителя республиканского предвыборного штаба предлагаю моего заместителя по партии – Бауыржана Байбека. Ему необходимо определить персональный состав членов штаба, организовать электоральную кампанию, работать со всем областными штабами, акимами и нашими активистами», - сказал Назарбаев.

Он подчеркнул, что для успешного проведения электоральной кампании необходимо организовать слаженную работу республиканского и региональных штабов. Кандидатам, активистам, доверенным лицам следует посетить все регионы, дойти до каждого избирателя.

«На простом, доступном языке следует рассказать, что предлагает партия, почему только она может обеспечить дальнейшее развитие», - подчеркнул лидер партии.