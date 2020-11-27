​Эпидемиологическая ситуация в Алматы остается напряженной − Бекшин

По состоянию на 26 ноября эпидемиологическая ситуация в Алматы остается напряженной. С начала года в городе зарегистрировано 15 876 случаев коронавируса и 1140 случаев коронавирусной пневмонии, сообщает пресс-служба акимата Алматы.

Подъем заболеваемости коронавирусом в городе, по словам главы департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Жандарбека Бекшина, начался в октябре. Тогда было зарегистрировано в 366 случаев заражения − в 2,2 раза больше сентября. К 27 ноября в городе было зарегистрировано 1122 случаев КВИ. Относительно сентября месяца заболеваемость в городе возросла в 7 раз.

Эпидемиологическим расследованием каждого случая коронавируса установлены следующие причины заражения:

Посещение общественных мест (ночных клубов, объектов общественного питания, ТРЦ, торговых домов и рынков) – 33,7%

Заболевание членов семьи – 28,7%

Поездки в общественном транспорте – 18,5%

Контакты на месте работы – 13,1%

Завоз из зарубежных стран – 3,5%

В 2,1% случаев источник не установлен

Среди возрастных групп больных КВИ превалирует активный возраст от 20 до 39 лет, это молодые люди, которые посещают ночные клубы, объекты общественного питания, ТРЦ, торговые дома и рынки, в том числе которые заражаются в пути на работу, посещают общественные места и заражают членов своих семей.

Тем не менее, действующие ограничительные меры, отмечает Бекшин, позволяют городу сдерживать рост заболеваемости и находиться в зеленой зоне. Но в Алмалинском и Бостандыкском районах сохраняются высокие показатели заболеваемости на уровне 28,5 и 29,4 пунктов соответственно. В зоне так называемого «риска» по показателю заболеваемости коронавирусной инфекцией находятся Ауэзовский (21,2) и Медеуский (23,3) районы. Наиболее стабильной ситуация остается в Жетысуском (0,9) и Турксибском (1,0) районах.