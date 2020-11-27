Валюта будет обеспечиваться долларом
​Facebook планирует начать выпуск криптовалюты Libra в январе 2021 года
Фото с сайта adweek.com

Facebook готовит запуск цифровой валюты Libra в январе 2021 года, сообщает издание VTimes. Как пишет Financial Times, ссылаясь на трех участников инициативы, Libra запустят в еще менее масштабном формате, чем планировалось ранее.

В апреле Ассоциация Libra сообщила, что планирует выпустить цифровые версии нескольких валют, а также мультивалютный токен. Это произошло после вмешательства регулирующих органов, не согласных с первоначальным планом по созданию одной синтетической монеты, обеспеченной корзиной валют. Теперь ассоциация планирует выпустить одну цифровую валюту, обеспеченную долларом один к одному. Другие валюты будут представлены позже, добавил собеседник FT.

Точная дата запуска Libra будет зависеть от того, когда проект получит одобрение от Управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии.

Планы Facebook на представленную в июне 2019 года валюту Libra стали менее масштабными из-за скептической позиции мировых регуляторов. Они увидели в ней угрозу денежно-кредитной стабильности и инструмент для отмывания денег.

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