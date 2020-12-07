И обещает сделать стратегию развития велоинфраструктуры города
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Сагинтаев настаивает на том, что программу Vision Zero Almaty не отменили
Фотография Жанары Каримовой

В понедельник, во время брифинга аким Алматы Бахытжан Сагинтаев заверил, что программа Vision Zero Almaty, принятая его предшественником, не отменена.

В начале 2019 года Бауыржан Байбек принял программу Vision Zero Almaty. Ее задача — повысить безопасность на дорогах города и снизить смертность при ДТП. В ней был утвержден план действий до 2021 года.

После того, как Бахытжан Сагинтаев был назначен акимом Алматы, его первые решения стали противоречить Vision Zero Almaty, например, это касается увеличения скоростного режима на проспектах аль-Фараби и Саина. На вопрос Vласти, была ли свернута эта программа, Сагинтаев ответил, что акимат активно работает с активистами Vision Zero: «Мой заместитель Кожагапанов постоянно с ними в контакте, постоянно Zoom проводит, вместе проводят различного рода мероприятия. И более того, у меня внештатным советником работает Роман Барабанов, который также очень активный участник данного движения, молодой парень, очень хороший специалист по транспортной составляющей, они предлагают, где и что нам сделать. И мы вместе с ними отрабатываем – наземные пешеходы переделываем, мы с ними вместе летом несколько раундов отрабатывали по велодорожкам и приняли решение, что будем делать стратегию развития велоинфраструктуры города».

Сагинтаев сообщил, что в этом году увеличат протяженность велополос до 80 км. Между тем велосипедисты города требуют от властей больше внимания к велоструктуре и безопасности – например, необходимо вернуть болларды на полосы, и, наконец, научиться чистить велодорожки.

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