«БТА Банк» отозвал свой иск
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Британский суд отменил решение о заморозке активов Булата Утемуратова

Британский суд отменил решение о заморозке активов казахстанского бизнесмена Булата Утемуратова по иску «БТА Банка».

«Я удовлетворен отменой решения английского суда о наложении ограничений на мои активы и отзывом иска БТА Банка. Наша группа юристов в короткие сроки провела работу по сбору ключевых доказательств моей непричастности», - приводится комментарий Утемуратова на сайте группы компаний «Верный Капитал».

Он подчеркнул, что «работа наших компаний строится на принципах прозрачности и основана на уважении закона и лучших практиках корпоративного управления», а «репутация и честное имя» для него «всегда на первом месте».

2 декабря сообщалось, что суд в Великобритании заморозил активы казахстанского бизнесмена Булата Утемуратова, а также проживающих за рубежом предпринимателей Мухтара Аблязова и его зятя Ильяса Храпунова по иску «БТА Банка», который многие годы пытается доказать в судах, что его бывший владелец Аблязов выводил из банка миллиарды долларов. При этом иски против Утемуратова – новый эпизод в разбирательствах, которые продолжаются более восьми лет. В группе компаний «Верный Капитал», принадлежащей Утемуратову, заявили, что обвинения против него основаны на ложных документах. Юристы бизнесмена говорили о намерении доказать его непричастность к якобы отмыванию денег в пользу Аблязова.

По данным The Wall Street Journal, суд заморозил денежные средства Утемуратова в нескольких европейских финансовых институтах, а также его доли в трех отелях Ritz Carlton – в Вене, Москве и столице Казахстана.

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