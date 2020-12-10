ВВП Казахстана по итогам января-ноября снизился на 2,8%

ВВП Казахстана по итогам 11 месяцев остался в отрицательных значениях – он снизился на 2,8%. Инфляция ускорилась до 7,3%, сообщил в четверг в ходе заседания правительства министр национальной экономики Руслан Даленов.

«Рост реального сектора ускорился до 2%. Динамика роста производства услуг улучшилась до минус 5,9%. В результате, темп роста ВВП составил минус 2,8%. Годовая инфляция составила 7,3%», - рассказал Даленов.

Базовыми факторами улучшения динамики, по его словам, остаются инвестиции в не добывающие сектора, кредитование экономики, рост реального сектора и оживление сферы услуг, а также реализуемые меры по поддержке экономики.