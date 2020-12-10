Инфляция ускорилась
ВВП Казахстана по итогам января-ноября снизился на 2,8%
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

ВВП Казахстана по итогам 11 месяцев остался в отрицательных значениях – он снизился на 2,8%. Инфляция ускорилась до 7,3%, сообщил в четверг в ходе заседания правительства министр национальной экономики Руслан Даленов.

«Рост реального сектора ускорился до 2%. Динамика роста производства услуг улучшилась до минус 5,9%. В результате, темп роста ВВП составил минус 2,8%. Годовая инфляция составила 7,3%», - рассказал Даленов.

Базовыми факторами улучшения динамики, по его словам, остаются инвестиции в не добывающие сектора, кредитование экономики, рост реального сектора и оживление сферы услуг, а также реализуемые меры по поддержке экономики.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Парламент установил механизмы принудительного выдворения иностранцев за пределы Казахстана
Новости
Регистрация партийных списков на выборах в мажилис завершается в Казахстане
Новости
Уголовную и административную ответственность за вырубку деревьев ужесточат в Казахстане
Просматриваемые
Новости
Кулибаев мог получить более $50 млн. прибыли от контракта на строительство газопровода между Центральной Азией и Китаем, утверждает FT
Новости
Алматы перешел в «зеленую» зону по темпам распространения коронавируса
Новости
Жителей столицы снова просят установить сертификат безопасности для доступа в интернет
Новости
Потепление прогнозируют синоптики в Казахстане
Новости
В Алматы бессимптомных больных коронавирусом будут госпитализировать
Новости
Алматы вернулся в «желтую» зону по темпам распространения коронавируса