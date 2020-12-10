Регистрация партийных списков на выборах в мажилис завершается в Казахстане

Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила об итогах выдвижения и регистрации партийных списков на очередных выборах депутатов мажилиса парламента республики, в выборах, назначенных на 10 января, примут участие пять из шести зарегистрированных в стране партий, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии республики Константин Петров.

Он сообщил, что к участию в выборах были допущены все шесть зарегистрированных в Казахстане партий, но документы о выдвижении были представлены от пяти партий.

«Всего в списки политических партий включено 312 кандидатов», - сообщил Петров на заседании ЦИК.

По его словам, в списке партии «Ауыл» - 19 человек, Nur Otan - 126, «Адал» - 16, «Ак жол» - 38 и Народная партия Казахстана - 113.

«Новая норма о представленности в списках политических партий не менее 30% женщин и лиц, не достигших 29 лет, полностью соблюдена. В партийные списки включены 90 женщин и 222 мужчины, в возрасте до 29 лет - 19 претендентов, самый молодой кандидат - 1995 года рождения, самый возрастной 1950 года рождения, средний возраст - 46,7 лет», - сообщил Петров.

По его словам, «регистрация партийных списков фактически завершена 7 декабря». «Мы зарегистрировали все пять партийных списков. Согласно конституционном закону о выборах, срок регистрации истекает сегодня в 18.00, все необходимые процедуры Центральная избирательная комиссия со всеми представленными списками завершила. Сегодня после 18.00 начинается период предвыборной агитации», - проинформировал Петров.

Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана на своем съезде 29 ноября объявила о том, что будет бойкотировать выборы.