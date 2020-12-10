В выборах примут участие 5 из 6 зарегистрированных в стране партий
  • 134
Регистрация партийных списков на выборах в мажилис завершается в Казахстане
Фото Жанары Каримовой

Алия Иксанова, Vласть

Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила об итогах выдвижения и регистрации партийных списков на очередных выборах депутатов мажилиса парламента республики, в выборах, назначенных на 10 января, примут участие пять из шести зарегистрированных в стране партий, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии республики Константин Петров.

Он сообщил, что к участию в выборах были допущены все шесть зарегистрированных в Казахстане партий, но документы о выдвижении были представлены от пяти партий.

«Всего в списки политических партий включено 312 кандидатов», - сообщил Петров на заседании ЦИК.

По его словам, в списке партии «Ауыл» - 19 человек, Nur Otan - 126, «Адал» - 16, «Ак жол» - 38 и Народная партия Казахстана - 113.

«Новая норма о представленности в списках политических партий не менее 30% женщин и лиц, не достигших 29 лет, полностью соблюдена. В партийные списки включены 90 женщин и 222 мужчины, в возрасте до 29 лет - 19 претендентов, самый молодой кандидат - 1995 года рождения, самый возрастной 1950 года рождения, средний возраст - 46,7 лет», - сообщил Петров.

По его словам, «регистрация партийных списков фактически завершена 7 декабря». «Мы зарегистрировали все пять партийных списков. Согласно конституционном закону о выборах, срок регистрации истекает сегодня в 18.00, все необходимые процедуры Центральная избирательная комиссия со всеми представленными списками завершила. Сегодня после 18.00 начинается период предвыборной агитации», - проинформировал Петров.

Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана на своем съезде 29 ноября объявила о том, что будет бойкотировать выборы.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Парламент установил механизмы принудительного выдворения иностранцев за пределы Казахстана
Новости
Уголовную и административную ответственность за вырубку деревьев ужесточат в Казахстане
Новости
Парламент одобрил получение Казахстаном займа в 1,5 млрд евро на борьбу с коронавирусом
Просматриваемые
Новости
Кулибаев мог получить более $50 млн. прибыли от контракта на строительство газопровода между Центральной Азией и Китаем, утверждает FT
Новости
Алматы перешел в «зеленую» зону по темпам распространения коронавируса
Новости
Жителей столицы снова просят установить сертификат безопасности для доступа в интернет
Новости
Потепление прогнозируют синоптики в Казахстане
Новости
В Алматы бессимптомных больных коронавирусом будут госпитализировать
Новости
Алматы вернулся в «желтую» зону по темпам распространения коронавируса