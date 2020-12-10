​Казахстанским чиновникам запретили иметь счета в иностранных банках

Казахстанские чиновники больше не смогут иметь счета в иностранных банках. Это закреплено поправками в законодательство по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции, который во время пленарного заседания в двух чтениях принял сенат.

«Введение нового антикоррупционного ограничения по владению счетами в иностранных банках законопроектом предусмотрено только лишь для госслужащих, депутатов парламента и судей», - сказал депутат сената Андрей Лукин.

В статье 13 закона прописан перечень, который состоит из лиц, занимающих ответственные государственные должности и лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, за исключением депутатов маслихатов и должностных лиц. При этом запрет на владение счетами не распространяется на членов семей чиновников, включая несовершеннолетних детей, как например, это сделано в Российской Федерации.

«Полагаем, что при внесении изменений и дополнений в действующее законодательство не должно быть копирования законодательства других стран. Вы отметили опыт Российской Федерации, Казахстан идет собственным путем. Мы применяем и изучаем зарубежный опыт и создаем собственную модель, с учетом особенностей национального законодательства», - подчеркнул сенатор, отвечая на вопросы.

Вместе с тем, Лукин не исключил, что в будущем нормы закона, возможно, будут расширены. Но пока, по его словам, данный институт в казахстанском законодательстве новый, поэтому «его применение необходимо использовать, получить соответствующий опыт и дальше уже решать вопрос о расширении применения».