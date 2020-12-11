А елки будут установлены прошлогодние
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В Алматы не будет новогоднего салюта
фото Жанары Каримовой

В Алматы в этом году не будет новогоднего салюта, а елки установят прошлогодние, сообщает «Казинформ».

Как рассказали в управлении культуры города, в этом году в связи с пандемией акимат не будет проводить масштабные праздничные мероприятия. Но к праздничным датам подведомственными учреждениями управления культуры было организовано 25 мероприятий.

«Многие из них пройдут в формате онлайн. Мероприятия, организованные в традиционном формате будут проводиться в соответствии с постановлением главного санитарного врача города и при соблюдении всех санитарных норм. Новогодний салют также не предусмотрен», - отметили в управлении.

На масштабные мероприятия, посвященные празднованию Нового года, деньги в этом году не выделялись. Прошлогодние елки будут отреставрированы и установлены после 16 декабря.

«В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции основные бюджетные средства акимата были направлены на борьбу с эпидемией, поэтому на масштабные мероприятия, посвященные празднованию Нового года, на установку новогодних елок по районам и световое оформление улиц деньги не выделялись», - отметили в пресс-службе управления культуры.

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