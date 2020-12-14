Токаев ко Дню Независимости присудил ряду казахстанцев госнаграды

В преддверии Дня Независимости страны указом президента Касым-Жомарта Токаева большая группа граждан отмечена государственными наградами за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность. В числе награжденных – видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны войны и труда, деятели культуры и науки, сообщает Акорда.

За достижения в экономическом развитии и производственной деятельности звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоено исполнительному директору «АрселоМиттал Темиртау» Вадиму Басину.

Орденом «Отан» награждена ведущая солистка «Астана Опера» Майра Мухамедкызы.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, аким Алматинской области Амандык Баталов, президент ТОО «Kazakhmys Holding» Владимир Ким, президент ТОО «Финансово-промышленная корпорация «BSB» Рашит Сарсенов награждены орденом «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев».

Орденом «Барыс» І степени награждены директор Авторской школы Жании Аубакировой Жания Аубакирова, орденом «Барыс» ІІ степени – писатель, генеральный директор национального научно-практического центра «Тіл-қазына» Әлібек Асқар, руководитель центра «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» Алия Бейсенова, член Конституционного совета Асхат Даулбаев, депутат сената парламента Мухтар Кул-Мухаммед; орденом «Барыс» ІІІ степени – депутат мажилиса парламента Омархан Оксикбаев.

Орденом «Парасат» награждены ученые, деятели культуры, представители производственной сферы, а также помощник первого президента Республики Казахстан – Елбасы Данияр Акишев, первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди.

Орден «Достық» I степени присвоен основателю компании «Мабетекс Групп» Бехджету Паколли, орден «Достық» ІI степени послу по особым поручениям МИД Зульфие Аманжоловой и другим.

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi» присвоено 21 видным представителям науки и культуры, орденом «Құрмет» отмечены заслуги известных ученых, деятелей культуры, представителей производственной сферы, среди которых посол Республики Казахстан в Монголии Жалгас Адилбаев, адвокат, член Национального совета общественного доверия Айман Умарова и другие.

Кавалерами ордена «Еңбек Даңқы» ІІІ степени стали 94 работника промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, социального обеспечения и других отраслей, а за образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, вклад в укрепление национальной безопасности и обороноспособности страны орденами «Даңқ» I и II степени, «Айбын» I, II и III степени, медалями «Ерлігі үшін» и «Жауынгерлік ерлігі үшін» награждена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.