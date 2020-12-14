Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку на уровне 9%

Национальный банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,0% годовых с сужением процентного коридора до +/– 1,0 п.п. Как сообщает пресс-служба регулятора, соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,0% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 8,0%.

«Решение обусловлено фундаментальной нестабильностью на рынке нефти, высокими и слабо заякоренными инфляционными ожиданиями, при все еще сохраняющейся неопределенности, связанной с эпидемиологической ситуацией в стране и мире, а также со сроками массовой вакцинации. Заякорение инфляционных ожиданий является основой для достижения цели по инфляции в 2021-2022 годах, в этой связи текущий уровень базовой ставки позволит достигнуть цели по инфляции в 4-6% к концу 2021 года», - поясняет Нацбанк свое решение.

Годовая инфляция в ноябре ускорилась до 7,3% после стабилизации на уровне 7,0-7,1% в июне-октябре. Динамика инфляционных процессов продолжает складываться выше целевого коридора 4-6%.

По информации Нацбанка, продовольственная компонента инфляции продолжает вносить основной вклад в формирование инфляционных процессов, а рост международных цен на зерновые четвертый месяц подряд создает дополнительные проинфляционные риски.

После некоторого замедления рост цен на продукты в ноябре вновь ускорился до 10,8% в годовом выражении, а непродовольственная инфляция в ноябре ускорилась до 5,7%. В связи с пандемией сохраняется рост цен на медикаменты на 9,7%, товары домашнего обихода – на 7,5% и на моющие и чистящие средства – на 10,2%.

«Дезинфляционное воздействие оказывают слабый потребительский спрос, снижение реальных денежных доходов населения и существующие карантинные ограничения в стране. Непродовольственная инфляция сдерживается замедлением годовых темпов роста цен на ГСМ до 1,7%, а также смещением потребительских предпочтений населения в сторону более дешевых импортных товаров. Инфляция платных услуг в годовом выражении также показала ускорение до 4,1%. Этому способствовали рост цен как на регулируемые (коммунальные услуги), так и нерегулируемые услуги (услуги больниц, образования, ремонт обуви и автомобилей)», - сообщает регулятор.

По оценкам Нацибанка, в августе-октябре сезонно-очищенный аннуализированный рост потребительских цен складывался ближе к верхней границе целевого коридора 4-6%, однако в ноябре на фоне роста цен на отдельные товары (масла и жиры, сахар, верхняя одежда, тепловая энергия) он ускорился до 7,4%, тем самым существенно превысив целевой коридор.

«Инфляционные ожидания населения слабо заякорены и остаются чувствительными к дисбалансам на рынках продуктов питания и росту уровня неопределенности на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, ужесточения карантинных мер в регионах страны», - отмечается в сообщении регулятора.

Нацбанк пересмотрел прогноз по инфляции в Казахстане по итогам 2020 года в сторону снижения. Годовая инфляция в декабре ожидается в диапазоне 7,3-7,5% ввиду более выраженного дезинфляционного влияния внутреннего спроса на фоне повторных карантинных мер. Тем не менее, среднесрочные прогнозы инфляции не претерпели значительных изменений – постепенное замедление к верхней границе целевого коридора 4-6% произойдет лишь к концу 2021 года.

Снижение экономической активности оказалось более глубоким, чем ожидалось, отмечает Нацбанк, напоминая, что экономика Казахстана по итогам 11 месяцев 2020 года сократилась на 2,8% в годовом выражении. По данным регулятора, это обусловлено сокращением горнодобывающей отрасли на 3,4%, а также реализацией негативного сценария второй волны коронавируса. В секторе услуг с начала года продолжается отрицательный вклад торговли из-за сокращения оптового товарооборота на фоне сокращения экспорта нефти и отдельных видов металлов. При этом ввиду смягчения ограничительных мер в отдельных регионах наблюдается рост объемов розничной торговли. Динамика в транспорте также находится в отрицательной зоне. Положительный вклад в динамику ВВП внесли отрасли строительства (12,1%), информации и связи (8,4%), сельского хозяйства (5,3%).

В октябре также наблюдалось ухудшение инвестиционной активности (сокращение на 4,7% г/г с начала года), а вот индекс деловой активности в ноябре улучшился на 0,6 п.п. с 48,8 до 49,4.

Вместе с тем Нацбанк отмечает, что новости по вакцинам против коронавируса положительно сказались на мировых ценах на нефть, которые достигли $50 за баррель впервые с начала марта. Рынок нефти также позитивно отреагировал на решение, принятое странами-участницами ОПЕК+ на встрече 3 декабря об повышении ежедневной нефтедобычи с 2021 года.

«Однако данные положительные новости могут иметь временный характер ввиду возможно более продолжительного восстановления спроса на нефть из-за неопределенностей на фоне пандемии, сроков вакцинации и риска ускорения добычи нефти со стороны отдельных стран. Стабильная ситуация на денежном рынке позволила сузить коридор базовой ставки до предэпидемического уровня. В результате будут сформированы более устойчивые ожидания участников рынка и снизится волатильность ставок денежного рынка», - указывает регулятор.

Национальный банк продолжит вести мониторинг внутренних и внешних факторов, которые оказывают влияние на динамику инфляции. Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься с учетом соответствия фактической динамики инфляции ее целевым ориентирам, скоростью снижения инфляционных ожиданий, восстановлением спроса, а также баланса инфляционных рисков. Очередное плановое решение по базовой ставке регулятор примет 25 января 2021 года.

Отметим, что Нацбанк уже дважды сохранял базовую ставку на уровне 9%.