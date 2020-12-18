Токаев предлагает сосредоточить усилия СНГ на совместной борьбе с коронавирусом

«Сегодня первостепенной задачей является предоставление нашим гражданам широкого доступа к противовирусным вакцинам. В этой связи хочу отметить ведущую роль Российской Федерации в глобальном противодействии Covid-19, первой в мире зарегистрировавшей вакцину и приступившей к вакцинации населения», - сказал Токаев в пятницу, выступая на саммите СНГ, проходящем в онлайн-режиме.

Он напомнил, что Казахстан «также разрабатывает собственный препарат, который демонстрирует хорошие результаты в ходе тестирования».

«В ближайшие дни, на следующей неделе мы запустим совместное с Россией производство вакцин. Как российской, так и казахстанской. В том числе и на экспорт», - сказал Токаев.

Странам СНГ президент Казахстана предложил сосредоточить усилия на «совместном противодействии коронавирусной инфекции».