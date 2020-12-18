Токаев предлагает сосредоточить усилия СНГ на совместной борьбе с коронавирусом

Он отмечает ведущую роль России в глобальном противодействии Covid-19
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечает ведущую роль России в глобальной борьбе с коронавирусом.
Еще по теме:
- В Беларуси в основной день выборов президента наблюдаются перебои с интернетом
- В Беларуси проходит основной и заключительный день президентских выборов
- Молдова сейчас: два премьера и в шестой раз отстраненный от власти президент
- Наблюдатели от СНГ зафиксировали «мизерные» нарушения в ходе выборов президента
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые