Токаев подписал поправки, запрещающие чиновникам иметь счета в иностранных банках

Законом запрещается госслужащим, депутатам парламента и судьям иметь счета в иностранных банках. При этом запрет на владение счетами не распространяется на членов их семей, включая несовершеннолетних детей.

Кроме этого, законом вводится уголовное судопроизводство в онлайн-формате. Расширяются основания для отвода судьи. В частности, если ранее он принимал участие в рассмотрении дела в отношении других соучастников уголовного правонарушения. Это правило распространится и на судей апелляционной и кассационной инстанций. Также расширены основания для обжалования и пересмотра постановлений следственного судьи о санкционировании, отказе в санкционировании содержания под стражей, о назначении либо отказе в назначении экспертизы и другие. При этом адвокату для подготовки к защите прав подсудимого по новому обвинительному акту, составленному прокурором в суде и ознакомления с дополнительными материалами, будет предоставляться «разумный срок», который является оптимальным для качественного выполнения функции защиты.

Законом вводится обязательное согласование с прокурором ключевых решений органов досудебного расследования, затрагивающие права и свободы человека. С прокурором будут согласовывать постановления о признании в качестве подозреваемого, квалификации и переквалификации его деяния и о прерывании сроков досудебного расследования. Кроме того, прокурор будет утверждать постановления о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования по всем основаниям, о применении приказного производства, протокол об уголовном проступке и обвинительный акт.