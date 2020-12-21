За сутки выявлено 29 случаев коронавирусной пневмонии
  • 175
9 человек скончались за сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии
Фото пресс-службы акимата Алматы

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 29 случаев коронавирусной пневмонии, 1 случай с летальным исходом, выздоровело 45 человек, сообщает Минздрав.

В период с 1 августа по 20 декабря в стране зарегистрировано 44 414 случаев пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, скончались от нее 47ғ человек, выздоровели – 32 228.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 8 человек, а всего за время пандемии – 2 194.

На 20 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 147 человек (13 436 КВИ+ и 11 711 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 375 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 772 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии 249 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 47 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 43 человека.

Общее число случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии достигло 191 650.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Алматы участники разных движений собираются на площади Республики
Новости
В Казахстане готовят новый пакет политических реформ
Новости
В работе сервисов Google произошел сбой
Новости
В Павлодарской области с 16 декабря ослабят карантин
Новости
Ограничительные меры в Восточно-Казахстанской области продлили до 4 января
Новости
В Казахстане на республиканских трассах установят камеры «Сергек»