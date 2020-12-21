9 человек скончались за сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 29 случаев коронавирусной пневмонии, 1 случай с летальным исходом, выздоровело 45 человек, сообщает Минздрав.

В период с 1 августа по 20 декабря в стране зарегистрировано 44 414 случаев пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, скончались от нее 47ғ человек, выздоровели – 32 228.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 8 человек, а всего за время пандемии – 2 194.

На 20 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 147 человек (13 436 КВИ+ и 11 711 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 375 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 772 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии 249 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 47 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 43 человека.

Общее число случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии достигло 191 650.