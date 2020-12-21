​Сенат не разрешил вернуть рекламу пива и вина в СМИ

Депутаты сената не поддержали министерство информации и общественного развития с его предложением вернуть в СМИ рекламу слабоалкогольной продукции. В понедельник, во время пленарного заседания, они исключили эти нормы из проекта закона по вопросам информации, вернув документ в мажилис.

«Сейчас мы много говорим о рекламе, и сенаторы предлагают отказаться от рекламы пива на каналах (в СМИ - V)», - заявила сенатор Айгуль Капбарова.

Кроме того, как отмечается в заключении профильного комитета сената, исключение данной нормы обусловлено и тем, что несмотря на запрет рекламы алкогольной продукции, за 2019 год производство пива увеличилось на 11%.

«Исходя из вышеизложенного, предлагается исключить из редакции проекта закона нормы, дающие право на рекламу отечественных товарных знаков и наименования пива в СМИ», - говорится в документе.

Ранее министр информации и общественного развития Аида Балаева объясняла введение нормы о рекламе слабоалкогольной продукции «соблюдением баланса интересов масс-медиа, предпринимателей, общества и государства».

«Законопроектом предлагается снять запрет на рекламу товарного знака и названия отечественного пива и вина. Это, в свою очередь, будет способствовать увеличению доли отечественной продукции на рынке», - объясняла ранее суть поправок Балаева.

В целом законопроект по вопросам информации направлен на решение двух основных задач: усиление контроля и ответственности. Для этого Мининформации предлагает определить уполномоченный орган в области доступа к информации и его компетенции. Также документ предусматривает создание единой системы государственной информационной политики.