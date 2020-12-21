Суд отклонил иск к строителям Aport Мall East по факту вырубки деревьев на Кульджинской трассе

В феврале 2020-го года общественные активисты заявляли о массовой вырубке деревьев на пересечении Кульджинской трассы и улицы Бухтарминской, где был выделен участок под строительство торгового комплекса. В управлении зеленой экономики акимата Алматы уточнили, что на этом участке произрастало более 11 тысяч саженцев и потребовали от компании – заказчика строительства компенсационной посадки в пятикратном размере (55 245 саженцев). Управление подало иск на компанию в специализированный межрайонный экономический суд Алматы.

20-го декабря решение судьи СМЭС Алматы Динары Шаргыновой в исках акимата к компании о признании вырубки 11 049 деревьев незаконной и компенсационной посадке было отказано. Суд счел, что незаконность действий ответчика должна быть установлена в порядке уголовного или административного судопроизводства. Кроме того, постановлением дознавательного отдела управления полиции Медеуского района от сентября 2020 года производство досудебного расследования в отношении ответчика было прекращено за отсутствием состава преступления.

«Суд считает, что ранее представленные доказательства нахождения и соответственно вырубки на участке ответчика деревьев в количестве 11 049 штук: во-первых, представленная карта инвентаризации зеленых насаждений, которая была изготовлена при инвентаризации и лесопатологического обследования, не привязана к фактическим границам земельного участка ответчиков. Кроме того площадь, на которой произрастало 11 049 тысяч деревьев, превышает в четыре раза земельный участок стороны ответчика. Последняя инвентаризация проводилась в 2018 году, однако после проведения инвентаризации стороной истца не проведена проверка правильности подсчета зеленых насаждений на участке ответчика», - зачитала решение судья.

На решение суда в течение месяца может быть подана апелляционная жалоба или ходатайство прокурора