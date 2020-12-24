В Казахстане создали институт парламентаризма

«В послании главы государства от 2 сентября 2019 года Касым-Жомарт Токаев поручил создать при парламенте соответствующую структуру, которая должна способствовать повышению качества законов. Правительство совместно с парламентом приняли необходимые меры для создания Института парламентаризма. Основными предметами деятельности новой структуры станет развитие и повышение эффективности парламентаризма посредством обеспечения анализа эффективности законодательства (анализ нормативных правовых актов), разработка научных концепций развития законодательства Республики Казахстан», - говорится в сообщении палаты.

Здесь отмечают, что «институт парламентаризма будет содействовать депутатам в реализации их права законодательной инициативы, включая научное обоснование необходимости внесения изменений в законодательство, введения новых норм, разработку самих законопроектов и по необходимости подготовку финансово-экономических расчетов, а также выработку прогнозов возможных экономических, социальных, юридических, экологических последствий реализации законов». Совместно с депутатами институт будет прорабатывать законодательные нормы, альтернативные правительственным вариантам.

«Это поспособствует более качественной проработке принимаемых законов. Кроме того, новая структура займется изучением правовых способов повышения эффективности госуправления, подготовкой предложений по оптимизации законодательного регулировании сфер экономической и общественной жизни, а также анализом эффективности действующего законодательства», - уверены в мажилисе.

Институт также будет проводить социологические и экспертные опросы в обществе для выработки предложений по совершенствованию законодательства, изучать опыт парламентариев развитых зарубежных стран.

Новой структуре предстоит пройти процедуру государственной регистрации и утвердить устав. В парламенте заверяют, что деятельность института не потребует дополнительных финансовых затрат.