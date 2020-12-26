Документ направлен на улучшение бюджетных процедур
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Токаев подписал поправки в Бюджетный кодекс
Фото Жанары Каримовой

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Республики Казахстан», сообщает Акорда.

Как сообщается на сайте сената, законопроект разработан в целях совершенствования бюджетного законодательства и улучшения бюджетных процедур и направлен на решение вопросов по гармонизации стратегического и бюджетного планирования; повышению экономической отдачи от вложенных бюджетных средств; повышению самостоятельности и ответственности госорганов за качество планирования бюджета.

В результате принятия законопроекта ожидается изменение подходов по определению лимитов администраторов бюджетных программ; проведение государственными органами оценки экономического эффекта от расходов на бюджетные инвестиции и субсидии в рамках бюджетной заявки; внесение бюджетных заявок с расчетами только по новым инициативам расходов; введение контрцикличного бюджетного правила для усиления сберегательной функции Национального фонда; планирование в республиканском бюджете резерва на президентские инициативы; совершенствование применения механизма «государственное задание»; изменение формата представления в парламент материалов к проекту республиканского бюджета; совершенствование процедур по исполнению бюджета.

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