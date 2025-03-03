Искусственный интеллект классифицируют по уровням риска
В Казахстане запретят системы ИИ, исключающие вмешательство в них человека
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Тамара Вааль, Астана, Власть

Искусственный интеллект в Казахстане будет классифицирован по уровням риска. Такие нормы содержатся в проекте закона «Об искусственном интеллекте» и сопутствующих поправках, которые в понедельник презентовали в мажилисе.

«Система низкого риска сегодня регуляторов не особо интересует, она будет развиваться в рынке. А система высокого и среднего риска будут регулироваться законопроектом, и эти механизмы заложены. Это системы, которые связаны с жизнью и здоровью человека, госуправлением и принятием решения», - сказала депутат мажилиса Екатерина Смышляева.

Как отмечается в презентации, на территории Казахстана запрещается создание и внедрение систем, принимающих решения без возможности вмешательства человека, что «снизит вероятность неконтролируемых последствий».
Кроме того, документом определяется база и статус национальной платформы искусственного интеллекта.

«Те, кто хочет в будущем развить технологии искусственного интеллекта, они сегодня инвестируют огромные государственные бюджеты в эту отрасль. Наша страна не исключение и у нас тоже будет инвестирование государственных средств, в том числе в создании национальной платформы», - уточнила депутат.

Документ устанавливает требования к владельцам и разработчикам искусственного интеллекта предупреждать пользователей о том, что они взаимодействуют с ИИ, а также обеспечивать разъяснение принципов его работы.

Еще один блок поправок касается усиленной защиты персональных данных и предотвращения манипуляций. В частности, вводятся строгие ограничения на использование искусственного интеллекта для оценки людей по социальным, биометрическим и поведенческим характеристикам, а также запрет на создание и использование ИИ, способного манипулировать поведением человека.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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