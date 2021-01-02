Дороги закрыты в нескольких регионах из-за сильных морозов

Так, полностью движение закрыто для всех видов транспорта с 17 часов в Северо-Казахстанской области. В Костанайской области полностью закрыто движение на двух автодорогах.
В Алматинской области закрыты участки дороги от Ушарала до границы Восточно-Казахстанской области, а также участок 558-615 км дороги Алматы - Усть-Каменогорск.
Выезд для автомобилей на дизельном топливе закрыт в Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях.
В столице с 18 часов закрыт выезд из города для общественного транспорта и автомобилей на дизельном топливе.
В эти дни в разных регионах Казахстана температура воздуха опускается ниже 40 градусов. Самыми холодными будут ближайшие два дня, потом морозы немного ослабнут.