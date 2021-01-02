Дороги закрыты в нескольких регионах из-за сильных морозов

В северных и восточных регионах Казахстана частично или полностью закрыты автодороги из-за сильных морозов, сообщает нацкомпания "КазАвтоЖол".

Так, полностью движение закрыто для всех видов транспорта с 17 часов в Северо-Казахстанской области. В Костанайской области полностью закрыто движение на двух автодорогах.

В Алматинской области закрыты участки дороги от Ушарала до границы Восточно-Казахстанской области, а также участок 558-615 км дороги Алматы - Усть-Каменогорск.

Выезд для автомобилей на дизельном топливе закрыт в Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях.

В столице с 18 часов закрыт выезд из города для общественного транспорта и автомобилей на дизельном топливе.

В эти дни в разных регионах Казахстана температура воздуха опускается ниже 40 градусов. Самыми холодными будут ближайшие два дня, потом морозы немного ослабнут.