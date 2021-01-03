Члены избиркомов, наблюдатели и доверенные лица будут сдавать ПЦР-тест за счет ФСМС – Цой

Члены избирательных комиссий, доверенные лица и наблюдатели Атырауской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей, Алматы и столицы будут проходить ПЦР-тестирование бесплатно, а платить за них будет фонд социального медицинского страхования и министерство здравоохранения. Об этом в воскресенье в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил глава ведомства Алексей Цой.

«Требования к лицам, которые будут постоянно находится на избирательных участках - члены избирательной комиссии, наблюдатели и доверенные лица в зонах повышенного и умеренного риска, а на сегодня в «красной» зоне находится Атырауская область, в «желтой» – шесть регионов, должны будут обследованы в период с 5 до 9 января текущего года и иметь отрицательный результат ПЦР-теста. Они будут обследованы бесплатно», - сообщил Цой.

Отвечая на вопросы журналистов, министр отметил, что ПЦР-тестирование лабораториям проплатит фонд социального медицинского страхования.

«На не застрахованных мы предусматриваем иные источники финансирования, в зависимости от ситуации. У нас есть возможность тестировать через лаборатории национального центра экспертизы. То есть, за счет республиканского бюджета и других источников», - уточнил Цой.

Вместе с тем, глава Минздрава не смог уточнить, какая сумма будет затрачена на бесплатное тестирование, так как «списки еще формируются».