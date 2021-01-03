Pадио Cвобода обвинило главу координирующего агентства США в давлении

Руководители 23 языковых служб, включая все центрально-азиатские, и главный редактор медиакорпорации Радио Свободная Европа / Радио Свобода направили обращение к главе американского Агентства по глобальным медиа (USAGM) Майклу Пэку, в котором обвинили его в «беспрецедентном отходе» от принципа политической сбалансированности и попытке ограничить независимость корпорации. Об этом сообщает радио «Азаттык» - казахская версия Радио Свобода.

Агентство по глобальным медиа координирует работу финансируемых конгрессом США средств массовой информации, Дональд Трамп назначил Пэка руководителем агентства в июне 2020 года.

В обращении редакций Радио Свобода Пэк обвиняется в попытке закрепить контроль над медиакорпорацией за одной партией — перед тем, как в должность вступит избранный президент США, демократ Джо Байден.

По мнению подписавших обращение, многие решения Пэка может быть сложно отменить, даже если они будут признаны нецелесообразными. В письме отмечается, что Пэк назначает «своих» людей в совет директоров — с контрактами, которые невозможно пересмотреть в течение двух лет.

Тревогу авторов письма вызывает его попытка лишить медиаорганизации, находящиеся в ведении USAGM, финансовой независимости, меняя условия предоставления грантов от агентства. Топ-менеджеры Pадио Cвобода возражают против многих пунктов соглашения о грантах.

Решения Пэка принимаются на фоне беспрецедентного давления на Радио Свободная Европа / Радио Свобода в разных странах, говорится в обращении. Расширение законодательства об иностранных агентах в России ставит под угрозу работу журналистов медиакорпорации. Десятки сотрудников организации задерживались и арестовывались во время освещения протестов в Беларуси. Работа и жизнь журналистов корпорации подвергается опасности в таких странах, как Иран, Афганистан и Пакистан. В этих условиях, говорится в письме, «Пэк не только не выполнил свой долг по защите организации, но и предпринял сознательные шаги, чтобы ослабить ее».