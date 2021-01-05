В Великобритании вновь ввели жесткий локдаун

Новые ограничения напоминают локдаун, который вводился в марте прошлого года. Жителям запрещено покидать дома, за исключением экстренных случаев (медицинская необходимость, поход в магазин за продуктами, физические упражнения на воздухе, поездки на работу для тех, кто не может работать из дома). Выходить из дома можно не более, чем на час в день. Все школы и колледжи (за редким исключением) переходят на дистанционное обучение до февральских каникул, студенты университетов продолжат обучение дистанционно, годовые экзамены летом отменяются или будут проходить по особым правилам, и только учреждения для детей дошкольного возраста останутся открытыми.

Ресторанам разрешено продолжать работать на вынос, закрываются спортивные сооружения на открытом воздухе, отменяются мероприятия для спортсменов-любителей, а профессиональным спортсменам разрешено продолжать игру.

Джонсон предупредил, что Великобританию ждут трудные времена, но оптимизма терять не нужно. Если все пойдет хорошо, то уже к середине февраля все представители четырех приоритетных групп (туда входят те, кто живет в домах престарелых и работники этих заведений, люди в возрасте за 70 и работники здравоохранения) получат первую дозу вакцины.

«Если наше понимание этого вируса вновь не изменится коренным образом, если программа вакцинации будет успешной, и, что особенно важно, если все будут следовать установленным правилам, то я надеюсь, что мы начнем выходить из локдауна, откроем школы после февральских каникул и начнем осторожно снижать уровни рисков по регионам», - сказал Джонсон.

Премьер-министр считает, что страна вступает «в заключительную фазу борьбы, поскольку с каждой новой прививкой шансы в этой борьбе с коронавирусом склоняются в пользу британского народа». Власти надеются, что вакцинация людей из группы риска обезопасит их и тем самым поможет снять ряд ограничений.

В Шотландии с полуночи также вводится жесткий карантин, соблюдать который жители будут обязаны в законодательном порядке. Им предписано не покидать дома, за исключением случаев крайней необходимости, школы будут закрыты до февраля. В Уэльсе школы и колледжи переводятся на дистанционное обучение до 18 января. Северная Ирландия еще обсудит новые меры.

В Великобритании уже седьмой день подряд регистрируется более 50 тыс. новых случаев коронавируса в день, в понедельник был поставлен новый рекорд с 58 тыс. заболевших. Всего сейчас стационарное лечение получает больше пациентов, чем на прошлом пике, весной 2020 года, и больницы работают почти на пределе возможностей.